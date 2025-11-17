Новый пассажирский автобус среднего класса представили в Москве 17 ноября. Это отечественная машина, произведенная в Московской области. Презентация прошла в рамках Дня Мосгортранса на площадке МАДИ.

У модели создали широкие двустворчатые двери, это позволило увеличить площадь низкого пола до рекордных 10 метров. В салоне есть удобные сиденья и климат-контроль. Автобус после показа отправится на тестовые испытания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.