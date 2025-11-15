Форма поиска по сайту

15 ноября, 11:30

Транспорт

Сборку нового поезда "Москва-2026" завершили в Москве

Сборку нового поезда "Москва-2026" завершили в Москве

Сборку нового поезда "Москва-2026" завершили в Москве. Как рассказали в Дептрансе, первый состав проходит финальный этап настройки внутренних систем на предприятии "Метровагонмаш". Потом его передадут для тестирования в метрополитен.

Новая модификация отличается от "Москвы-2024" тем, что, например дизайн фар стал более вытянутым и красивым, изменился блок связи "пассажир-машинист". Также состав сделали более удобным для маломобильных пассажиров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

