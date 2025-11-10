Автоэксперт Баканов: шина при потере шипов не может цепляться за снег и лед

Фото: 123RF.com/venerala

Если с зимней шины отпала большая часть шипов, то она не сможет эффективно цепляться за лед и снег. Об этом в беседе с News.ru рассказал автоэксперт Петр Баканов.

"Многие водители считают, что такую шину можно эксплуатировать и дальше. Это опасное заблуждение", – подчеркнул он.

Баканов призвал менять шипованные покрышки с потерянными элементами, даже если рисунок протектора еще не стерся, так как шина без шипов больше не может становиться "липучкой".

По словам эксперта, зимние шины являются не просто покрышками с шипами – каждый элемент в них работает во взаимодействии с другими. Они изначально более жесткие, чем летние. Рисунок у шипованных шин тоже имеет свои особенности.

Ранее в Госдуме напомнили автомобилистам о штрафах за неправильно поставленную зимнюю резину. Речь идет о ситуациях, когда глубина протектора составляет менее 4 миллиметров, либо если на одну ось установлены летняя и зимняя шины. В данном случае автовладельцы могут быть оштрафованы на 500 рублей.

