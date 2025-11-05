Депутат Федяев: водителям грозят штрафы за лысую зимнюю резину

Фото: Агентство ''Москва''/Антон Кардашов

Водителей могут оштрафовать, если глубина протектора зимних шин составляет менее 4 миллиметров или если на одну ось установлены летние и зимние шины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павла Федяева.

Требования к покрышкам закреплены в перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. За несоблюдение этих правил автовладельцев могут штрафовать на 500 рублей.

Минтранс напоминал, что переходить на зимнюю резину следует при устойчивом снижении температуры до 5–7 градусов тепла, но обязательно до наступления календарной зимы – 1 декабря. Технический регламент Таможенного союза полностью запрещает эксплуатацию летних шин в период с декабря по февраль.

Ранее депутаты предложили отменять штрафы водителям, нарушившим ПДД из-за ям на дорогах. По их мнению, данная мера позволит восстановить баланс между формальным исполнением ПДД и здравым смыслом, а также повысит доверие к системе дорожного контроля и судопроизводства.