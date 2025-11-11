Новая экскурсия пройдет в метро Москвы в ночь на 22 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ночная поездка пройдет в Московском метрополитене с 21 на 22 ноября в рамках проекта "Экскурсии в метро". Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса столицы.

Участникам экскурсии предлагается увидеть электродепо "Измайлово", чтобы посмотреть на работу метро изнутри. Кроме того, у гостей появится возможность прокатиться на историческом поезде и увидеть станции Филевской и Арбатско-Покровской линий. Также посетители смогут насладиться видами ночной Москвы во время остановки на метромосту.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что ночные экскурсии позволяют по-новому посмотреть на транспорт Москвы. Он добавил, что в прошлом году на экскурсиях в метро побывали более 5 тысяч человек. Сейчас для всех желающих доступно более 100 различных маршрутов.

Количество мест на экскурсию ограничено. Записаться на нее можно на сайте проекта.

