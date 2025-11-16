Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 ноября, 09:30

Транспорт

Москвичи арендовали электросамокаты 71 млн раз за сезон

Москвичи арендовали электросамокаты 71 млн раз за сезон

Пять новых плавучих причалов для электросудов появятся в Москве

Беспилотный трамвай проехал 18 тысяч километров в Москве

На Тверском и Никитском бульварах в Москве ввели временный запрет парковки

В центре Москвы был замечен открытый кабриолет с пассажирами

В Москве завершился сезон аренды электросамокатов

В столичных шиномонтажках ажиотаж из-за резкого похолодания

Рейтинг автошкол появится в открытом доступе в России

Около 40 рейсов задержано в аэропорту Санкт-Петербурга из-за снегопада

Мужчина предотвратил ДТП в Магнитогорске

В минувшем сезоне москвичи арендовали электросамокаты более 71 миллиона раз. По данным Дептранса, аварийность снизилась на 54% благодаря комплексу мер безопасности, включая обязательную верификацию пользователей и блокировку 68 тысяч аккаунтов несовершеннолетних.

На самокаты и велосипеды установили крупные номера для идентификации через камеры, создали 70 новых медленных зон у станций метро и общественного транспорта, а также нанесли специальную дорожную разметку в 250 локациях города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика