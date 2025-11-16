Москвичи арендовали электросамокаты 71 млн раз за сезон

В минувшем сезоне москвичи арендовали электросамокаты более 71 миллиона раз. По данным Дептранса, аварийность снизилась на 54% благодаря комплексу мер безопасности, включая обязательную верификацию пользователей и блокировку 68 тысяч аккаунтов несовершеннолетних.

На самокаты и велосипеды установили крупные номера для идентификации через камеры, создали 70 новых медленных зон у станций метро и общественного транспорта, а также нанесли специальную дорожную разметку в 250 локациях города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.