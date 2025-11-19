В ЦОДД предупредили о локальных ограничениях движения на столичных дорогах. Как рассказали в ведомстве, на траффик могут повлиять снижение скорости транспортных средств из-за погоды, а также мелкие аварии и дорожные ремонтные работы.

Водителям порекомендовали быть внимательные на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также быть особенно аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

