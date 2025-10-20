Россияне смогут оформлять сделки с недвижимостью по биометрии, рассказали в думском комитете по строительству и ЖКХ. При покупке и продаже квартиры, а также оформлении ипотеки и съеме жилья можно будет удостоверять свою личность по отпечаткам пальцев, скану сетчатки глаза или другому биометрическому признаку.

Соответствующий закон подписали в июне, однако он вступит в силу с 1 июля 2026 года. Этот срок необходим, чтобы доработать информационные системы Росреестра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

