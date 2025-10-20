Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября, 07:30

Технологии

Россияне смогут оформлять сделки с недвижимостью по биометрии

Россияне смогут оформлять сделки с недвижимостью по биометрии

"Новости дня": новый способ защиты аккаунта появился на "Госуслугах"

Школьник из Электростали создал робота-панду с ИИ для глухонемых людей

Собянин: Москва продолжает внедрение беспилотных технологий в трамвайную сеть

В соцсетях стало популярным видео с вечеринки соседей в московском ЖК

"Новости дня": россияне смогут получить справку об инвалидности в электронном формате

"Техно": как работает нейроимплант от Илона Маска

Москва представила ИИ-комплекс для диагностики рака кожи на форуме "Биопром" в Геленджике

Пленарная дискуссия "Авторы на службе ИИ" прошла на форуме "IPQuorum. Музыка" в Москве

В России предложили штрафовать за распространение фейковых видео с ИИ

Россияне смогут оформлять сделки с недвижимостью по биометрии, рассказали в думском комитете по строительству и ЖКХ. При покупке и продаже квартиры, а также оформлении ипотеки и съеме жилья можно будет удостоверять свою личность по отпечаткам пальцев, скану сетчатки глаза или другому биометрическому признаку.

Соответствующий закон подписали в июне, однако он вступит в силу с 1 июля 2026 года. Этот срок необходим, чтобы доработать информационные системы Росреестра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиинедвижимостьвидеоЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика