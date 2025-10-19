Госдума предложила ввести новую проверку на "Госуслугах" при сделках с недвижимостью

Новую проверку на "Госуслугах" хотят ввести при сделках с недвижимостью. В Госдуме предлагают обязать загружать на портал кадастровый номер и прописывать долю собственности несовершеннолетних.

Это нужно в первую очередь, чтобы проверить задействован ли маткапитал при покупке жилья при его последующей перепродаже, а также для защиты детей от возможной потери прав на эту недвижимость.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.