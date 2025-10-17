CNN: Трамп не одобрит передачу ракет Tomahawk до встречи с Зеленским

Фото: Legion-Media.com/POOL/CNP/Francis Chung

Американский лидер Дональд Трамп не планирует одобрять передачу Киеву крылатых ракет Tomahawk, пока не встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Уточнятся, что вопрос остается актуальным. Более того, глава США может изменить свою позицию после беседы с украинской делегацией.

На факт приостановки вопроса поставок Украине вооружений обратил внимание и заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Егор Чернев.

"Я думаю, что пока еще будет поставлен на паузу вопрос о Tomahawk, но весь остальной спектр вопросов будет обсуждаться", – заявил он в эфире украинского телеканала, говоря о предстоящей встрече Трампа с Зеленским.

Переговоры президентов США и Украины состоятся в Овальном кабинете 17 октября в 20:00 по московскому времени. Американский лидер согласился принять украинского коллегу после серии звонков последнего, в ходе которых обсуждались вопросы возможных поставок Киеву крылатых ракет.

Трамп грозил отправкой оружия Украине в случае, если конфликт не будет разрешен. Однако, проведя телефонный разговор с Владимиром Путиным, который подчеркнул, что использование Tomahawk не изменит ход боевых действий, но навредит отношениям Москвы и Вашингтона, глава Белого дома выразил готовность вести конструктивный диалог в ущерб интересам Украины.