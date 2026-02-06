Форма поиска по сайту

06 февраля, 16:02

Политика

Трамп опубликовал видео с Обамой и его женой в образе обезьян

Фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Американский лидер Дональд Трамп выложил видео, в котором пользователи заметили кадр с лицами экс-президента США Барака Обамы и его супруги Мишель, пририсованными к телам обезьян. Ролик появился в соцсети Truth Social, передает телеканал "360".

В видео рассказывается о нарушениях на выборах 2020 года. В частности, речь идет о странном подсчете голосов во время выборов президента США. Уточняется, что в 5 крупных американских штатах он был временно приостановлен, а после возобновления произошел резкий скачок в пользу Джо Байдена, который и одержал победу.

При этом ролик Трамп никак не прокомментировал.

Ранее американский президент разместил в своем аккаунте сгенерированное искусственным интеллектом видео с арестом Обамы. Глава Белого дома отметил, что никто не стоит выше закона.

В годовщину инаугурации лидера США, 20 января, официальный аккаунт Белого дома пообещал продолжить публикацию мемов. За первый год работы администрации Трампа на ее странице выходили публикации об актуальных событиях, которые сопровождались ироничными картинками.

