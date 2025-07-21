21 июля, 15:56Политика
Трамп опубликовал сгенерированное ИИ видео с арестом Обамы
Фото: tiktok.com/neo
Американский президент Дональд Трамп разместил в своем аккаунте в Truth Social сгенерированное искусственным интеллектом видео с арестом бывшего лидера страны Барака Обамы, передает "Газета.ру".
"Никто не выше закона", – подписал ролик глава Белого дома.
Трамп заявлял, что пока не рассматривал возможность выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства на третий срок. При этом он отметил, что хотел бы, чтобы в выборах мог участвовать и Обама, который дважды занимал пост президента США.
В свою очередь, СМИ обратили внимание на то, что Трамп может оставаться у власти до 2037 года за счет лазейки в 22-й поправке к конституции государства. Причиной могут стать разночтения в трактовке этой поправки.
С одной стороны, поправка запрещает переизбрание только для президента, который уже занимал этот пост дважды. Однако, с другой стороны, она не регулирует ситуации возвращения на пост при отставке или смерти другого лидера.