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21 июля, 15:56

Политика

Трамп опубликовал сгенерированное ИИ видео с арестом Обамы

Фото: tiktok.com/neo

Американский президент Дональд Трамп разместил в своем аккаунте в Truth Social сгенерированное искусственным интеллектом видео с арестом бывшего лидера страны Барака Обамы, передает "Газета.ру".

"Никто не выше закона", – подписал ролик глава Белого дома.

Трамп заявлял, что пока не рассматривал возможность выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства на третий срок. При этом он отметил, что хотел бы, чтобы в выборах мог участвовать и Обама, который дважды занимал пост президента США.

В свою очередь, СМИ обратили внимание на то, что Трамп может оставаться у власти до 2037 года за счет лазейки в 22-й поправке к конституции государства. Причиной могут стать разночтения в трактовке этой поправки.

С одной стороны, поправка запрещает переизбрание только для президента, который уже занимал этот пост дважды. Однако, с другой стороны, она не регулирует ситуации возвращения на пост при отставке или смерти другого лидера.

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