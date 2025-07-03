Обама и Саркози довели Меркель до слез в 2011 году

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Бывшие лидеры США и Франции Барак Обама и Николя Саркози довели до слез экс-канцлера Германии Ангелу Меркель в 2011 году. Об этом сообщила газета Kathimerini.

Меркель рассказала об этом во время дискуссии с главным редактором издания Алексисом Парачеласом. По ее словам, ситуация произошла во время обсуждения проблемы греческого долгового кризиса.

"Обама не знал юридических рамок и хотел, чтобы мы попросили ЕЦБ (Европейский центральный банк. – Прим. ред.) предоставить ликвидные средства, что было невозможно по основополагающему законодательству (Евросоюза. – Прим. ред.)", – поделилась Меркель, добавив, что Обама и Саркози пытались убедить ее повысить вклад Германии в финансовые механизмы стабилизации Еврозоны.

Как пояснила политик, ее советники сказали о невозможности таких действий с ЕЦБ и что с этим не согласятся даже германские суды, что она и передала Обаме.

"В какой-то момент я начала плакать, я была под огромным давлением", – призналась бывший канцлер.

При этом не уточняется, произошло это в присутствии Обамы и Саркози или позже.

Мероприятие с участием Меркель совпало с публикацией греческого перевода ее мемуаров "Свобода" и десятой годовщиной референдума в Греции о соглашении с кредиторами.

В годы долгового кризиса Меркель была одним из главных объектов критики в Греции, где считали ее политику причиной финансовых проблем. Она отметила, что осознала масштаб проблем не раньше конца 2009 года. Кроме того, по словам Меркель, она хотела сделать все возможное, чтобы Греция осталась в Еврозоне.

Ранее бывший канцлер Германии в своей книге вспомнила случай, когда Владимир Путин опоздал на один из саммитов "Большой восьмерки" в 2007 году. Оказалось, что президент припозднился на 45 минут из-за знаменитого немецкого пива. Меркель посчитала, что Путину всегда нравилось быть в центре внимания.