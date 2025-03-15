Меркель заявила, что Россия вызывает восхищение у Трампа

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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия вызывает восхищение у американского президента Дональда Трампа.

"Россия – огромная страна с большим количеством полезных ископаемых, сильная ядерная держава с властным президентом. И такая страна, совершенно очевидно, вызывает определенное восхищение у кого-то вроде Дональда Трампа", – заявила Меркель в интервью газете Berliner Zeitung.

При этом бывший канцлер отметила, что это вовсе не означает, что Штаты будут "делать одолжения" России.

Ранее Меркель призвала не упускать из виду интересы Москвы. Политик отметила, что точка зрения Владимира Путина о Западе и расширении НАТО на восток должна обсуждаться мировыми лидерами. По ее словам, дипломатические инициативы нужно планировать заранее, чтобы они "были доступны в нужный момент".