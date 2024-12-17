Меркель призналась, что испытывала "не очень комфортные" ощущения в брючных костюмах

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Бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель объяснила, почему носила брючные костюмы в период своего пребывания на посту главы правительства. Об этом она рассказала в ходе встречи с читателями на книжной ярмарке в Кельне, где представляла свои мемуары, пишет агентство DPA.

По мнению Меркель, в 90-е брючные костюмы для женщин-политиков оставались вопросом политических споров. Однако это "быстро изменилось", и Меркель считает себя причастной к этому "прорыву".

Как рассказала политик, к ее первой инаугурации на посту канцлера в 2005 году ей посоветовали надеть "что-то порядочное". После этого Меркель купила себе "брючный костюм с пуговицами золотого цвета".

"Ощущения были не очень комфортные, признаться честно", – сказала она.

Как отмечается в материале издания, канцлер носила брючные костюмы на рабочие мероприятия. Наблюдатели оценивали это как демонстрацию уверенности, надежности и прагматизма Меркель как политика.

В своих мемуарах Меркель в том числе вспомнила случай, когда Владимир Путин опоздал на один из саммитов "Большой восьмерки" в 2007 году. Оказалось, что президент России припозднился на 45 минут из-за знаменитого немецкого пива. Бывший канцлер посчитала, что ему всегда нравилось быть в центре внимания.