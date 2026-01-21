Белый дом пообещал в годовщину инаугурации Трампа продолжить постить мемы

Фото: whitehouse.gov

В годовщину инаугурации президента США Дональда Трампа, которая состоялась 20 января 2025 года, официальный аккаунт Белого дома пообещал продолжить депортацию и публикацию мемов. Об этом следует из публикации в соцсети X.

"Победы продолжатся. Депортации продолжатся. Мемы продолжатся. Один год с нами", – говорится в сообщении.

Данный пост также сопроводили фотографией, на которой изображен Белый дом и холст с надписью "Боже мой, неужели Белый дом реально это запостил?".

За первый год работы администрации Трампа на ее официальном аккаунте, а также различных американских министерств выходили публикации об актуальных событиях, которые сопровождались забавными картинками.

В июне 2025 года Белый дом опубликовал в соцсетях видеоролик с Трампом под популярную песню Usher Daddy's home. На распространенных кадрах американский президент прибывал на саммит НАТО.

Месяцем позже в аккаунте появился сгенерированный при помощи нейросети постер с Трампом в образе супермена. В подписи к посту отмечалось, что действующий президент США является символом справедливости, надежды и правды.

Сам американский лидер также нередко публиковал сгенерированный контент. В его аккаунте в соцсети Social Truth было видео с арестом бывшего президента США Барака Обамы. Трамп оставил к посту лаконичную подпись, заявив, что никто не может быть выше закона.