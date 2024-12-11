Трамп мемом высмеял финансирование Украины Байденом

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Избранный президент США Дональд Трамп разместил в своей соцсети Truth Social мем, высмеивающий схему финансирования Украины со стороны администрации Джо Байдена, сообщает телеканал "360".

На снимке изображен действующий президент рядом со стендом, где указаны пять шагов "байденомики".

Согласно схеме, граждане США платят налоги, а Байден отправляет их Украине, которая возвращает те же средства сыну президента Хантеру, а тот передает их отцу. Затем Баден подписывает помилование Хантера.

В сентябре прошлого года сыну президента США были предъявлены обвинения в неуплате налогов, незаконном владении оружием и употреблении наркотиков. Однако недавно Байден-старший помиловал своего сына по нескольким судебным делам, по которым ему грозило до 10 лет лишения свободы.

Президент США объяснил это тем, что обвинения были политически мотивированны. Поэтому он выразил надежду, что американцы поймут, почему он так поступил. Хантер между тем заявил, что допущенные им ошибки использовались с целью унизить семью в политических целях.

