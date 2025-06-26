Белый дом опубликовал видео с Трампом под песню Daddy's home

Видео: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/The White House

(владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Видео с приездом американского президента Дональда Трампа на саммит НАТО под песню певца Usher Daddy's home опубликовал Белый дом в своем аккаунте в социальной сети Instagram

На кадрах глава Штатов, одетый в черный классический костюм и кепку с надписью "USA", спускается с трапа самолета, который прибыл в Гаагу. В видео также показано, как Трамп беседует с секретарем НАТО Марком Рютте и другими лидерами стран мира.

"Папочка дома... Привет, папочка, привет. Президент Дональд Трамп принял участие в саммите НАТО в Гааге, Нидерланды", – говорится в подписи к видеоролику.

В ходе своего выступления на мероприятии Альянса Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО, пока он занимает пост президента, сообщали СМИ. Также некоторые источники уточнили, что формулировки по РФ были тщательно выверены в коммюнике, принятом по итогам саммита. Главы некоторых государств хотели, чтобы Россия была названа в этом документе агрессором, но это оказалось невозможным.