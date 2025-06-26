26 июня, 13:07Политика
Белый дом опубликовал видео с Трампом под песню Daddy's home
Видео: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/The White House
На кадрах глава Штатов, одетый в черный классический костюм и кепку с надписью "USA", спускается с трапа самолета, который прибыл в Гаагу. В видео также показано, как Трамп беседует с секретарем НАТО Марком Рютте и другими лидерами стран мира.
"Папочка дома... Привет, папочка, привет. Президент Дональд Трамп принял участие в саммите НАТО в Гааге, Нидерланды", – говорится в подписи к видеоролику.
В ходе своего выступления на мероприятии Альянса Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО, пока он занимает пост президента, сообщали СМИ. Также некоторые источники уточнили, что формулировки по РФ были тщательно выверены в коммюнике, принятом по итогам саммита. Главы некоторых государств хотели, чтобы Россия была названа в этом документе агрессором, но это оказалось невозможным.