Telegraph: НАТО смягчила формулировки в адрес РФ в заявлении саммита

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НАТО смягчила тон в отношении России в итоговом заявлении саммита блока в Гааге. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на The Daily Telegraph.

Как отметило издание, в заявлении НАТО саммита 2024 года блок применил формулировку о "полномасштабном вторжении России" и указывал на "евроатлантическую перспективу Украины". В 2023 году коммюнике обвиняло Москву в "ведении войны против Украины".

По данным источника газеты, 32 страны – члена Альянса подтвердили свои прочные суверенные обязательства по оказанию поддержки Украины, с целью чего будут учитывать взносы на нужды обороны Киева и его оборонной промышленности.

СМИ подчеркнуло, что объем заявления этого года сократился примерно до 10% от прошлогоднего. Это было сделано целенаправленно, чтобы сконцентрировать внимание на вопросе роста военных расходов и угодить американскому президенту Дональду Трампу, сказано в материале.

Согласно итоговому заявлению, страны НАТО договорились повысить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Они должны будут ежегодно выделять не менее 3,5% ВВП на основные оборонные нужды. До 1,5% ВВП будет уходить на защиту критически важной инфраструктуры, стимулирование инноваций, укрепление оборонно-промышленной базы и другие задачи.

