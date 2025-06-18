Видео под песню российского исполнителя Алексея Плужникова "Капибара" появилось в официальном TikTok-аккаунте французского президента Эммануэля Макрона.

На кадрах участники саммита G7 – сам Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Бразилии Лула да Силва, глава ЮАР Сирил Рамапоса, премьер-министр Индии Нарендра Моди, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, президент Украины Владимир Зеленский – проходят друг за другом под музыку, а после становятся вместе на одну платформу.

Мероприятие проходило в Канаде 16 и 17 июня. Саммит досрочно покинул президент США Дональд Трамп, из-за чего сорвалась его встреча с Зеленским. По данным СМИ, это стало ударом для киевского режима, а действия главы Штатов ясно показали, насколько различаются позиции США и Евросоюза в моменты кризисной ситуации.

Кроме того, во время саммита Макрон анонсировал новые "беспрецедентные" антироссийские санкции. По его словам, Трамп поддержал предложение, однако "не хотел действовать в одиночку".

Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что страны G7 стали теми мышами, "которые ели кактус, кололись и рыдали". Дипломат назвала прошедшую встречу объединения позором. Главным результатом саммита стало признание того факта, что члены объединения "потеряли миллиарды" от санкций против России, добавила она.