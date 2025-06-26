WP: Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО в годы его президентства

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Американский лидер Дональд Трамп в ходе саммита НАТО в Гааге поклялся, что Россия не нападет на Альянс, пока он занимает пост президента. Об этом пишет RT, ссылаясь на The Washington Post.

Со слов трех европейских чиновников, знакомых с ходом обсуждения, заявление глава Белого дома сделал во время основной части встречи, после того как положительно высказался о расходах на оборону.

Кроме того, СМИ также указали на "грустный" вид украинского президента Владимира Зеленского, который тоже посетил саммит. Радио КП, ссылаясь на агентство Bloomberg, сообщило, что, несмотря на то, что его страна добилась признания России угрозой Альянсом, Зеленский явно был разочарован.

При этом глава Украины все же "получил аудиторию" с Трампом в Гааге после того, как "упустил свой шанс" на встречу на саммите "Большой семерки". В беседе он продолжил продвигать идею продажи оружия Киеву, уточняют журналисты.

Некоторые источники утверждают, что формулировки по РФ были тщательно выверены в коммюнике, принятом по итогам саммита Альянса. Главы некоторых государств хотели, чтобы РФ была названа в этом документе агрессором, но это оказалось невозможным. Именно это, по мнению СМИ, и расстроило Зеленского.

При этом Трамп на закрытой встрече саммита НАТО не упоминал Россию напрямую. Корреспонденты предположили, что такой подход лидера Штатов говорит о том, что он "главным образом умыл руки от усилий, направленных на достижение прекращения огня".