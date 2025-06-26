Bloomberg: Трамп ни разу не упомянул Россию напрямую на закрытой встрече НАТО

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ни разу не упоминал Россию напрямую на закрытой встрече во время саммита НАТО в Гааге, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Агентство отмечает, что формулировки по России были тщательно выверены в коммюнике, принятом по итогам саммита альянса. При этом главы некоторых государств хотели, чтобы РФ была названа в этом документе агрессором, но это оказалось невозможным.

Вместо этого в заявлении говорится, что НАТО считает Россию "угрозой". Источник агентства подчеркивает, что это разочаровало президента Украины Владимира Зеленского, который выглядел подавленным на саммите.

Bloomberg отмечает, что от подхода Вашингтона к конфликту на Украине возникает общее впечатление, что Трамп "главным образом умыл руки от усилий, направленных на достижение прекращения огня" на Украине.

Ранее газета Financial Times сообщила, что слова Трампа о Пятой статье Устава НАТО о коллективной безопасности Альянса поставили под угрозу весь саммит в Гааге. Американский лидер заявил, что приверженность Вашингтона указанной статье "зависит от того, какого определения вы придерживаетесь".