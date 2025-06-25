Зеленского поставили подальше от Трампа для фото на саммите НАТО

Фото: Haiyun Jiang/Pool Photo via AP

Украинского президента Владимира Зеленского поставили подальше от лидера США Дональда Трампа во время общего фото на саммите НАТО в Гааге. Об этом сообщает РИА Новости.

Как видно на фото, мериканский лидер стоял почти в центре первого ряда, а Зеленский – правее во втором.

Газета The Washington Post отмечала, что организаторы мероприятия пытаются держать президента Украины и главу Белого дома на расстоянии.

По данным The Times, организаторы саммита извлекли уроки из прошедшего саммита G7, который американский лидер покинул раньше запланированного. Они также намерены избежать возможных перепалок между лидерами Киева и Вашингтона.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский находится в "тяжелой ситуации, в которой не следовало бы оказываться". Кроме того, президент США сказал, что в рамках саммита Североатлантического альянса у него запланирована встреча с Зеленским, в ходе которой планируется обсудить "трудности", с которыми сталкивается Украина.

При этом организаторы саммита НАТО не пригласили на свои совещания Зеленского, рассказывал до этого венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Такое решение связано с тем, что лидеры США, Турции, Словакии и Венгрии не хотят сидеть с главой киевского режима за одним столом, когда речь пойдет о будущих делах военно-политического блока, пояснил политик.