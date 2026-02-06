Форма поиска по сайту

06 февраля, 16:39

Город

Строительство более 30 объектов образования началось в Москве в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Более 30 объектов образования начали возводить в Москве в 2025 году за счет Адресной инвестиционной программы и внебюджетных средств. Их построят в 18 районах, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что в столице появятся 5 школ, 16 детсадов и 10 образовательных комплексов. Всего они будут рассчитаны на более 14 тысяч учащихся и около 7 тысяч воспитанников.

"Строительство ведется как за счет города, так и на внебюджетные средства. Новые школы и детские сады станут частью социальной инфраструктуры 18 районов столицы, среди них Коммунарка, Перово, Солнцево, Метрогородок, Марьино и другие", – уточнил Ефимов.

В детских садах сформируют просторные группы, обустроят музыкальные, физкультурные залы и бассейны. В школах сделают кабинеты IT, робототехники, мастерские, лабораторно-исследовательские комплексы, помещения для мероприятий со сценой. Вокруг зданий создадут пространства для игр и спорта.

Как подчеркнул руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, возведением 29 объектов занимаются девелоперы. Он напомнил, что в 2025 году стартовало строительство крупной школы в Люблине. В ней смогут учиться 2 200 человек. В Очаково-Матвеевском появится детсад с бассейном на 275 воспитанников.

Мосгосстройнадзор уже оформил разрешения на возведение объектов. Председатель ведомства Антон Слободчиков добавил, что застройщики направили извещения о начале работ, после чего инспекторы комитета составили программы контрольно-надзорных мероприятий. За прошлый год они провели 46 выездных проверок.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Даниловском районе Москвы по индивидуальному проекту возведут образовательный комплекс для более чем 1,4 тысячи детей. Его площадь составит 27,3 тысячи квадратных метров. Комплекс сможет принять 975 школьников и 500 дошкольников.

В Коммунарке открыли новое здание школы на 1,1 тыс учеников

образованиестроительствогород

