06 февраля, 16:23

Политика

Глава МИД Швейцарии перепутал места за столом на переговорах с Лавровым

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), начальник Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис во время встречи в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по ошибке хотел сесть за стол на стороне российской делегации, передает ТАСС.

Кассис зашел в зал переговоров и направился на места, которые были предназначены для представителей российского МИД. Затем ему подсказали, что нужно сесть на другую сторону стола. Сам Лавров указал, что такая путаница происходит, когда участники встречи решают обойтись без флагов.

Ранее в МИД РФ указывали, что Москва не прекратит свое членство в ОБСЕ. Уточнялось, что многие западные силы буквально мечтают о прекращении участия России в ОБСЕ, поскольку они заинтересованы в международной изоляции РФ.

Лавров заявлял, что Россия готова к оживлению экономической работы в ОБСЕ при условии отсутствия какой-либо дискриминации при организации мероприятий. Кроме того, в настоящее время по всем направлениям работы организации наблюдается застой, добавлял глава МИД.

