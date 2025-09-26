Форма поиска по сайту

26 сентября, 11:09

Политика

Путин указал на нелепость ситуации с членством России в БДИПЧ ОБСЕ

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Владимир Путин назвал нелепой ситуацию с членством России в Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ). Об этом глава государства заявил в ходе встречи с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой.

Она отметила, что организация не защищает права россиян.

"Не защищают наши права абсолютно. Они не защищают права журналистов, не защищают права по всем направлениям, в том числе и избирательные права", – указала глава Центризбиркома, напомнив о недопуске российских наблюдателей на выборы в Молдавии.

Памфилова также назвала ОБСЕ абсолютно закрытой и недемократичной организацией, чьи выводы навязаны "хозяевами". По ее мнению, организация полностью себя дискредитировала.

Путин, в свою очередь, подчеркнул, что на этот счет нужно "обязательно и с МИД посоветоваться, и с депутатами обеих палат".

"Такая ситуация как-то выглядит нелепо, когда мы предоставляем все возможности, а в ответ ничего с той стороны не происходит. Бог с ними. Мы отдельно подумаем, что с этим делать", – сказал президент.

Путин ранее прокомментировал выборы глав регионов и других высших должностных лиц, которые прошли в России с 12 по 14 сентября. Он отметил, что все парламентские партии показали, что пользуются доверием своих избирателей.

По словам президента, это "очень важно", поскольку гарантирует стране политическую стабильность. Он также поблагодарил всех избирателей, пришедших на выборы.

