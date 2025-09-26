На выборах в ЕДГ победили 1 035 участников СВО

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

На выборах разного уровня в единый день голосования (ЕДГ) победили 1 035 участников СВО. Об этом рассказала глава Центризбиркома России Элла Памфилова в докладе Владимиру Путину.

Всего, по ее словам, выдвигались 1 663 кандидата – участников спецоперации.

"Явка довольно высокая для выборов региональных. Если сравнить с аналогичными выборами 2022 года, то на 5% выросла, то есть 46% – довольно высокая явка", – добавила Памфилова.

Она также подчеркнула, что ЦИК научилась проводить выборы в экстремальных условиях. При этом в России не ищут поводов отложить голосование, несмотря на атаки Украины.

В свою очередь, Путин поблагодарил ЦИК за проведение массовых избирательных кампаний в непростой обстановке.

"Где-то это тяжело с организационной точки зрения, а в некоторых местах и опасно. Тем не менее все люди на своих местах, работают, исполняют свой долг", – сказал глава государства.

Как отметил президент, в нынешних условиях политическая стабильность особенно важна. Россияне это понимают и приходят отдать свои голоса.

"Это основа того, на чем мы добиваемся успехов по всем направлениям: и в военной сфере, и в сфере обеспечения безопасности, и в экономике – по всем направлениям", – заключил Путин.

Выборы глав регионов и других высших должностных лиц состоялись в России с 12 по 14 сентября. Граждане других субъектов страны впервые смогли проголосовать на участках в Москве. Зампред ЦИК Николай Булаев назвал этот опыт удачным.

Действующий глава Брянской области Александр Богомаз, одержавший победу на региональных выборах, также высоко оценил организацию голосования в Москве. Об этом сказал и избранный глава Чувашии Олег Николаев.