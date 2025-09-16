Александр Богомаз высоко оценил организацию электронного голосования в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Действующий глава Брянской области, одержавший победу на региональных выборах, высоко оценил организацию электронного голосования в Москве. Об этом политик сообщил журналистам.

Он поблагодарил городские власти за создание экстерриториальных участков, чтобы жители региона могли отдать свой голос. Богомаз назвал это важным и нужным начинанием, делающим выборы более доступными для граждан, позволяя им участвовать в судьбе своего субъекта даже вдали от дома.

Также Богомаз отметил значимость и удобство такого формата. Благодаря этому брянские жители, находившиеся в столице с 12 по 13 сентября, смогли реализовать свое избирательное право с помощью современных технологий.

В свою очередь, зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут подчеркнул, что именно жители Брянской области голосовали в Москве наиболее активно.

Выборы глав регионов и других высших должностных лиц прошли в России с 12 по 14 сентября. Зампред ЦИК Николай Булаев уточнил, что граждане других субъектов страны впервые смогли проголосовать на участках в Москве. Этот опыт он назвал удачным.

Избранный глава Чувашии Олег Николаев, занимающий лидирующие позиции по предварительным результатам выборов, высоко оценил проведение голосования в Москве. Он счел важным, что власти города создали условия для жителей республики.