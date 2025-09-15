Губернатор Севастополя поблагодарил столицу за современный формат голосования

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поблагодарил Москву за открытие экстерриториальных участков, на которых можно было проголосовать на выборах, в том числе главы данного региона.

"Люди в этом году получили возможность реализовать свое конституционное право в столице России с использованием передовых технологий. Это наглядный пример того, как современные решения делают выборы еще более доступными и прозрачными", – отметил он.

По его словам, каждый голос является вкладом в будущее Севастополя. Кроме того, организация электронного голосования стала важным шагом в развитии избирательной системы.

На прошедших выборах действующий глава российского субъекта получил поддержку 81,72% избирателей.

Также в период с 12 по 14 сентября граждане избирали глав Татарстана, Чувашии, Коми, Пермского, Краснодарского и Камчатского края, Брянской, Свердловской, Курской, Архангельской, Ленинградской, Оренбургской, Костромской, Тамбовской, Иркутской, Калужской, Ростовской и Новгородской областей, а также Еврейской автономной области (ЕАО).



В столице для жителей регионов действовали 14 экстерриториальных участков. Они завершили свою работу 14 сентября в 20:00. Явка на участках составила 77%.

