Семь наблюдателей были удалены с участков в ходе ЕДГ-2025

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Семь наблюдателей были удалены с участков в ходе единого дня голосования (ЕДГ) в России, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

"По решению суда были удалены семь наблюдателей в трех субъектах", – цитирует ее РИА Новости.

Уточняется, что четверо наблюдателей были удалены в Оренбургской области, двое – в Московской и один – в Воронежской.

По итогу 908 бюллетеней на 20 участках в 9 субъектах были признаны недействительными – в республиках Коми и Марий Эл, а также в Воронежской, Липецкой, Омской, Оренбургской, Орловской, Самарской и Челябинской областях.

"Это, действительно, цифра незначительная", – добавила Памфилова.

За время кампании 2025 года в ЦИК поступило 1 672 обращения, из которых 1 265 касались вопросов непосредственно выборов, назначенных на 14 сентября. Из них 953 требовали разъяснения, а информация о предполагаемых нарушениях содержалась в 312 из общего количества обращений.

На прошедших выборах жители российских субъектов избирали глав Татарстана, Чувашии, Коми, Пермского, Краснодарского и Камчатского края, Брянской, Свердловской, Курской, Архангельской, Ленинградской, Оренбургской, Костромской, Тамбовской, Иркутской, Калужской, Ростовской и Новгородской областей, а также Севастополя и Еврейской автономной области (ЕАО).

Всего в ЕДГ приняли участие около 26 миллионов человек, а общая явка составила около 47%. В наблюдении за выборами участвовали 149 717 наблюдателей. Никаких эксцессов, которые могли бы повлиять на результаты голосования, не произошло, отмечали в ЦИК.

