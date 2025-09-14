В Москве явка на экстерриториальных участках составила 77%

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Явка на экстерриториальных участках для электронного голосования жителей 19 регионов России в Москве на выборах губернаторов 12–14 сентября составила 77%, заявили ТАСС в Мосгоризбиркоме.

Такие показатели собеседник агентства назвал высокими.

Для проведения выборов в столице подготовили 14 экстерриториальных участков. Они завершили свою работу 14 сентября в 20:00.

Участки располагались в разных районах города: в МФЦ, метро и других общественных местах. Отдать голос избиратели могли при помощи терминалов электронного голосования.

Более 13,7 тысячи иногородних избирателей проголосовали в Москве. Результаты выборов глав субъектов России в столице уже передали в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).