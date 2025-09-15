Около 26 млн избирателей приняли участие в выборах в ходе ЕДГ-2025

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Около 26 миллионов избирателей приняли участие в выборах в ходе единого дня голосования (ЕДГ) в России, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

По ее словам, общая явка составила около 47%, что на 8% выше, чем в аналогичной масштабу и формату кампании, которая была во время ЕДГ 2022 года.

Кроме того, в наблюдении за выборами в единый день голосования приняли участие свыше 149 717 наблюдателей, из которых 64 507 были от 11 партий, 28 206 – непосредственно от кандидатов, а 57 004 – от общественных палат.

Большинство наблюдателей, 149 301 человек, присутствовало на избирательных участках, а 410 и 6 наблюдателей были в территориальных избирательных комиссиях и в окружных комиссиях соответственно.

"Никаких эксцессов, которые могли бы повлиять на результаты голосования, к нашему большому удовольствию, не произошло", – цитирует Памфилову РИА Новости.

По ее словам, все действующие главы 20 регионов страны одержали победу на прошедших выборах.

Экстерриториальные участки для голосования жителей из регионов закончили свою работу в Москве 14 сентября в 20:00. Глава ЦИК назвала организацию работы участков в столице прекрасной.

На прошедших выборах жители российских субъектов избирали глав Татарстана, Чувашии, Коми, Пермского, Краснодарского и Камчатского края, Брянской, Свердловской, Курской, Архангельской, Ленинградской, Оренбургской, Костромской, Тамбовской, Иркутской, Калужской, Ростовской и Новгородской областей, а также Севастополя и Еврейской автономной области (ЕАО).

