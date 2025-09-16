Хинштейн поблагодарил Москву за организацию голосования за губернатора Курской области

Фото: kremlin.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн поблагодарил Москву и Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ за организацию голосования за главу региона.

"Очень признательны Москве за помощь в организации голосования для наших земляков. Это важное начинание, которое делает выборы более доступными и удобными для граждан", – приводит слова Хинштейна Агентство "Москва".

Он также выразил признательность за организацию экстерриториальных участков для жителей Курской области. Это позволило курским избирателям проголосовать с помощью современных электронных терминалов.

Хинштейн 3 сентября посетил избирательный участок в МФЦ в ТРЦ "Афимолл Сити" на Пресненской набережной, а 12 сентября побывал на участке в павильоне на станции метро "Курская".

Выборы глав регионов и других высших должностных лиц прошли в России с 12 по 14 сентября. Хинштейн победил на выборах в Курской области.

Зампред ЦИК Николай Булаев подчеркнул, что граждане других субъектов страны впервые смогли проголосовать на участках в Москве. Общая явка на экстерриториальных участках составила 77%.