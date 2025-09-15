В Общественной палате Москвы подвели итоги работы экстерриториальных участков

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

В Общественной палате Москвы подвели итоги работы экстерриториальных избирательных участков для голосования жителей регионов, передает Агентство "Москва".

Как отметил зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев, россияне из регионов впервые смогли проголосовать на участках в Москве.

"И этот опыт, безусловно, получился удачным – на московской платформе мы подвели итоги очень быстро", – подчеркнул Булаев, поблагодарив коллег из столицы.

В свою очередь, председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова уточнила, что на экстерриториальных участках не было зафиксировано никаких нарушений, а все дни голосования прошли в штатном режиме.

Как добавил председатель Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев, на каждом из 14 участков находились наблюдатели. Также там велось видеонаблюдение.

"Из этих параметров складывается тот "московский стандарт наблюдения за выборами", в соответствии с которым в столице проходят избирательные кампании последние несколько лет", – сказал Ковалев.

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Кострыко обратил внимание, что люди уже привыкли к электронным сервисам. В связи с этим терминалы электронного голосования позволили значительно ускорить процесс.

Экстерриториальные участки для голосования жителей из регионов закончили свою работу в Москве 14 сентября в 20:00. В ЦИК назвали организацию работы участков в столице прекрасной.

Явка на московских участках составила 77%. При этом всего в ходе единого дня голосования (ЕДГ) в России свою позицию выразили около 26 миллионов избирателей, а общая явка достигла почти 47%.

Кроме того, в наблюдении за выборами приняли участие свыше 149 717 наблюдателей.