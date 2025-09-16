Глава Чувашии оценил современный подход Москвы к проведению голосования региона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Избранный глава Чувашии Олег Николаев, лидирующий по предварительным результатам региональных выборов, высоко оценил проведение голосования жителей республики на экстерриториальных участках в Москве.

Николаев назвал важным, что столичные власти создали условия для жителей Чувашии. Это не только показало современный подход к организации избирательного процесса, но и реальное воплощение принципа доступности мест голосования для граждан, которые находятся вдали от дома.

Он уточнил, что эта система позволила чувашским жителям реализовать в Москве свое избирательное право с помощью современных технологий.

В частности, аспирантка одного из московских университетов родом из Чувашии Анна Евграфова отдала свой голос на участке на станции метро "Курская". Она уточнила, что участок расположен очень удобно, можно было проголосовать по пути по своим делам.

Выборы глав регионов и других высших должностных лиц прошли в России с 12 по 14 сентября. Зампред ЦИК Николай Булаев подчеркнул, что граждане других субъектов страны впервые смогли проголосовать на участках в Москве. Этот опыт он назвал удачным.