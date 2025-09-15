Глава Калужской области поблагодарил Москву за проведение голосования на выборах

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Избранный губернатор Калужской области Владислав Шапша поблагодарил власти Москвы за создание экстерриториальных избирательных участков для жителей регионов. Об этом он сообщил журналистам.

"Жители Калужской области, находясь в столице по работе или в поездке, смогли легко принять участие в выборах", – подчеркнул он.

По словам Шапши, это является прекрасным примером современного, технологичного и эффективного подхода к организации избирательного процесса, который учитывает интересы и обстоятельства людей, а также соответствует вызовам времени.

На прошедших с 12 по 14 сентября выборах политик получил 72,24% голосов избирателей.

В эти дни в Москве работали 14 экстерриториальных участков для голосования жителей из регионов. Они закончили свою работу в 20:00 14-го числа.

Общая явка на экстерриториальных участках составила 77%, а явка избирателей на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) достигла 90,54%. Всего на платформе ДЭГ проголосовали более 1,5 миллиона человек.

