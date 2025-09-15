Избранный глава Коми поблагодарил столицу за технологичное решение для земляков

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Избранный глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн, лидирующий на выборах по предварительным данным, поблагодарил власти Москвы за организацию экстерриториальных избирательных участков для жителей региона.

Политик отметил, что система электронного голосования доказала свою эффективность и прозрачность, а также позволила каждому гражданину сделать осознанный выбор вне зависимости от места нахождения. Гольдштейн подчеркнул значимость такого формата для обеспечения избирательных прав граждан.

Один из кандидатов на должность главы Республики Коми от партии "Зеленая альтернатива" Степан Соловьев в воскресенье ознакомился с процессом голосования на экстерриториальных участках Москвы и подчеркнул, что использование терминалов электронного голосования – значимый шаг к сохранению лесов.

Председатель комиссии Общественной палаты Республики Коми по вопросам развития гражданского общества Алексей Облизов в ходе видеоконференции с Общественным информационным центром в Москве также добавил, что использование электронных терминалов не требует "бумажной волокиты", что важно для тех, кто приехал в столицу по делам.

Выборы проходили с 12 по 14 сентября. Общая явка на экстерриториальных участках в Москве составила 77%, а на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) – 90,54%. Последней воспользовались более 1,5 миллиона человек.

