Избранный губернатор Камчатского края поблагодарил Москву за технологичную помощь регионам

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Избранный губернатор Камчатского края Владимир Солодов поблагодарил столичные власти за создание экстерриториальных избирательных участков. Об этом глава региона сообщил журналистам.

Политик подчеркнул особую значимость такой возможности для жителей отдаленных регионов. Более того, он назвал возможность проголосовать в Москве для камчатцев, находящихся за тысячи километров от дома, примером современного подхода к демократическим выборам.

"Мы благодарны столице за техническую и организационную готовность обеспечить участие наших земляков в выборах, несмотря на географическую удаленность", – указал Солодов.

Выборы проходили с 12 по 14 сентября. За указанные дни Солодов набрал 62,97% голосов. Всего в Москве работали 14 экстерриториальных участков.

Общая явка на этих участках составила 77%, а на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) – 90,54%. Последней воспользовались более 1,5 миллиона человек.