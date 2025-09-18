Путин поблагодарил всех избирателей, пришедших на выборы

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин на встрече с лидерами политических партий в Госдуме поблагодарил всех избирателей, пришедших на выборы.

"Слова благодарности всем избирателям России, которые пришли на избирательные участки. Даже в тех местах, где это было непросто и опасно, все пришли и подтвердили стабильность российской политической системы", – заявил глава государства.

Он также отметил, что все парламентские партии на выборах показали, что пользуются доверием своих избирателей. По словам президента, это "очень важно", поскольку гарантирует стране политическую стабильность, и имеет "непреходящее значение".

Путин выразил уверенность в том, что ветераны СВО внесут позитивный вклад в работу партий, как в Госдуме, так и в федеральных органах власти. Он добавил, что необходимо выдвигать людей, которые "ничего не боятся" в служении Родине и пошли на то, чтобы рисковать своими здоровьем и жизнью.

"Таких людей нужно выдвигать на руководящие посты. Это вот будет наша смена. Об этом мы должны подумать. И спасибо вам, что вы выдвигаете таких людей", – подчеркнул Путин.

Выборы глав регионов и других высших должностных лиц прошли в России с 12 по 14 сентября. Зампред ЦИК Николай Булаев уточнил, что граждане других субъектов страны впервые смогли проголосовать на участках в Москве. Этот опыт он назвал удачным.

Действующий глава Брянской области Александр Богомаз, одержавший победу на региональных выборах, высоко оценил организацию голосования в Москве. Об этом также сказал избранный глава Чувашии Олег Николаев. Он счел важным, что власти города создали условия для жителей республики.

