Лавров назвал плачевным состояние ОБСЕ

Фото: kremlin.ru

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нынешняя ситуация на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) является плачевной. Об этом министр написал в своей статье для "Российской газеты", приуроченной к заседанию СМИД ОБСЕ в Вене.

Лавров указал, что бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не реагирует на беспредел украинских властей, а также правящих кругов стран Прибалтики и Молдавии, которые принимают расистские законы и подвергают жестокой дискриминации местное русское население.

"Такие насущные задачи, как содействие межкультурному диалогу, борьба с проявлениями неонацизма, исламофобии и христианофобии, защита прав нацменьшинств и верующих, вымараны из повестки дня", – подчеркнул Лавров.

Военно-политическое измерение ОБСЕ было разрушено странами НАТО и Евросоюза, которые теперь также стремятся развалить структурированный диалог на ее главной площадке по рассмотрению вопросов военной безопасности, добавил глава МИД.

Также, по его словам, Североатлантический альянс превратил ОБСЕ в механизм продвижения западных интересов в ущерб общеевропейским задачам. Лавров напомнил, что при создании в 1994 году ОБСЕ объединила в своих рядах бывших членов Организации Варшавского договора, членов НАТО, а также нейтральные страны. На высшем уровне было согласовано и зафиксировано важнейшее политическое обязательство "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других".

"Проблема в том, что страны – участницы ОБСЕ, представляющие коллективный Запад, не стали выполнять это обязательство, а сделали ставку на систему европейской безопасности с опорой на НАТО. С середины 1990-х годов они осуществляли экспансию Североатлантического альянса на восток, вопреки данным еще руководству СССР заверениям не делать этого", – отметил министр.

Он также рассказал, что ОБСЕ потеряет какой-либо смысл своего существования, если западным странам удастся отменить в организации правило консенсуса. Поводов для оптимизма насчет ОБСЕ нет, однако возможность избежать ее краха пока имеется, заключил Лавров.

Ранее в МИД РФ заявляли, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе деградировала в фантастических размерах. В частности, ОБСЕ с помощью наблюдательных камер, которые должны были контролировать зону сохранения режима прекращения огня, передавала украинской стороне разведывательные данные.

Владимир Путин назвал нелепой ситуацию с членством России в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, поскольку данная организация не защищает права россиян.