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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) деградировала в фантастических размерах, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире "Соловьев Live".

"На сегодняшний день у нас на самом деле не так много причин продолжать работать с ОБСЕ, потому что это слишком ангажированная организация, слишком много вопросов, которые просто блокируются на площадке", – отметил посол.

Дипломат напомнил, как организация с помощью наблюдательных камер, которые должны были контролировать зону сохранения режима прекращения огня, передавала украинской стороне разведывательные данные.

При этом Мирошник отметил, что Россия останется участницей ОБСЕ, чтобы не позволить западным странам "рассказывать свою правду".

"Вы не представляете, как хотели бы наши оппоненты, чтобы нас там не было, чтобы они в один голос пели и рассказывали свою правду и строили свою виртуальную реальность", – подчеркнул посол.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у ОБСЕ есть существенные проблемы в двойных стандартах. Песков добавил, что ОБСЕ, по сути, всегда занимала позицию против российских интересов.

При этом официальный представитель Кремля заявил, что Москва положительно оценивает попытки организации наладить диалог с российской стороной. Однако Россия будет судить о деятельности ОБСЕ по ее конкретным шагам, а не заявлениям, заметил Песков.

