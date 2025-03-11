Песков: Москва не ждет никакой реакции от ОБСЕ на недавнюю атаку БПЛА

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не ждет никакой реакции от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на недавнюю атаку БПЛА. Об этом сообщает газета "Известия".

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что до сих пор ОБСЕ никак не реагировала на подобные атаки со стороны Украины.

"Эта организация, которая имеет существенные проблемы, существенные проблемы в двойных стандартах, в неспособности на самом деле выполнять сейчас те функции, которые выполняли", – отметил Песков, добавив, что ОБСЕ, по сути, всегда занимала позицию против российских интересов.

При этом официальный представитель Кремля заявил, что Москва положительно оценивает попытки организации наладить диалог с российской стороной. Однако Россия будет судить о деятельности ОБСЕ по ее конкретным шагам, а не заявлениям, заметил Песков.

Ранее Песков призвал не преувеличивать ожидания от визита главы ОБСЕ после атаки ВСУ. По его словам, организация вряд ли пересмотрит свою позицию по Украине после осмотра генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу места атаки Киева по жилому дому в Видном.

В ночь на 11 марта силы ПВО сбили минимум 337 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией РФ. В частности, российским бойцам удалось ликвидировать 126 дронов над Курской областью и 38 – в небе над Брянской областью.

Кроме того, почти 100 БПЛА атаковали Москву и Подмосковье 11 марта. В результате атаки пострадали жилые дома в Москве, также обломки сбитых БПЛА упали на жилые дома в Раменском и в Люберцах, в Видном, Серпухове и Домодедово.

Всего погибли 3 человека. По факту атаки дронов в СКР возбудили уголовное дело о теракте.