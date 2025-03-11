Песков призвал не преувеличивать ожидания от визита главы ОБСЕ после атаки ВСУ

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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) вряд ли пересмотрит свою позицию по Украине после осмотра генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу места атаки Киева по жилому дому в Видном. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Не нужно преувеличивать такие ожидания. Но показывать, безусловно, нужно. Это абсолютно правильно, что ему показали последствия атаки, а главное, показали, куда бьет киевский режим. Вот это важно понимать, что речь идет о жилых домах", – сказал пресс-секретарь президента РФ в ходе брифинга.

Песков добавил, что Владимир Путин не планирует встречу с генеральным секретарем ОБСЕ во время его визита в Москву.

В ночь на 11 марта силы ПВО сбили минимум 337 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией РФ. В частности, российским бойцам удалось ликвидировать 126 дронов над Курской областью и 38 в небе над Брянской областью.

Кроме того, почти 100 БПЛА атаковали Москву и Подмосковье 11 марта. В результате атаки пострадали жилые дома в Москве, Раменском и Люберцах.

В Домодедове на парковке рядом с производственным комплексом "Мираторга" произошел пожар. В городах Московской области пострадали как минимум 15 человек и трое погибли.