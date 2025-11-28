Форма поиска по сайту

28 ноября, 13:13

Политика

Песков заявил, что в России комплексно подойдут к выборам генсека ООН

Фото: kremlin.ru

Россия комплексно подойдет к выборам генсека ООН. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"(Кандидата на пост, главу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля. – Прим. ред.) Гросси мы хорошо знаем, к ситуации будем подходить комплексно", – сказал Песков ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что Россия очень высоко ценит конструктивный опыт сотрудничества с МАГАТЭ. Кроме того, глава "Росатома" Алексей Лихачев находится с Гросси в постоянном контакте.

Гросси на должность генсекретаря ООН выдвинула Аргентина. Власти страны считают, что он прекрасно продемонстрировал умения продвигать дипломатический диалог в условиях непростых конфликтов и кризисов. Это делает его подходящим кандидатом на пост генсека ООН на период 2027–2031 годов.

В свою очередь, директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов отмечал, что будущий генеральный секретарь в первую очередь должен обладать нужным опытом и профессиональными качествами.

При этом российская сторона не будет поддерживать кандидатуры на пост нового генсека ООН, которые имеют в качестве второго гражданства одно из западных.

