Путин назвал ООН самой успешной международной организацией

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

ООН является самым успешным опытом создания международных организаций. Об этом заявил Владимир Путин в рамках пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

Российский лидер обратил внимание, что потенциал организации очень большой, однако вопрос состоит в том, как нации его используют. Он отметил, что лучше ООН в настоящее время ничего нет, при этом, заметив, что она сталкивается со сложностями и проблемами в работе, нуждаясь в адаптации к реалиям, в рамках которой важно не исказить изначальный смысл организации.

Президент указал, что на сегодняшний день Организации перестали быть "объединенными" нациями, а превратились в "разъединенные".

По словам главы государства, ООН впитала в себя множество культур и традиций, стала многополярной до того, как таким оказался мир. Путин призвал привести структуру и органы организации в соответствие с ролью стран мирового большинства.

"Потенциал, заложенный в системе ООН, еще только начинает раскрываться. И уверен, что в наступающую новую эпоху это произойдет, и произойдет быстрее", – добавил он.

Ранее американский лидер Дональд Трамп во время своего выступления на общеполитических дискуссиях 80-й сессии Генассамблеи ООН обвинил международную организацию в бездействии при урегулировании международных кризисов. Глава Белого дома выразил сожаление по поводу того, что он был вынужден заниматься этим вместо организации. При этом, по его словам, никто в ООН не пытался помочь ему.

