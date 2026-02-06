WADA проверит информацию о гиалуроновых инъекциях у прыгунов с трамплина

Фото: 123RF.com/marcinkadziolka

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проверит сообщения о том, что спортсмены-прыгуны с трамплина якобы используют инъекции гиалуроновой кислоты в половой член для улучшения результатов на соревнованиях. Об этом пишет The Guardian.

В январе немецкий таблоид Bild сообщил, что некоторые спортсмены применяли такие инъекции для подбора специальных соревновательных костюмов большего размера.

"Каждый лишний сантиметр костюма имеет значение. Если площадь поверхности всего на 5% больше, вы полетите дальше", – пояснил директор по соревнованиям в прыжках с трамплина среди мужчин FIS Сандро Пертиле.

При этом директор по коммуникациям FIS Бруно Сасси подчеркнул в беседе с BBC, что никаких признаков, а тем более доказательств, что кто-либо когда-то использовал инъекции гиалуроновой кислоты для получения конкурентного преимущества, не зафиксировано.

По информации Bild, некоторые страны поддерживают идею дополнительно замерять спортсменов непосредственно перед соревнованиями. Примечательно, что на данный момент гиалуроновая кислота не запрещена в спорте.

Ранее несовершеннолетнюю горнолыжницу из Красноярска, которая неоднократно становилась победительницей всероссийских соревнований, дисквалифицировали на 3 года из-за допинга. Девушка принимала мельдоний, который запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с 2016 года.