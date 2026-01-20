Несовершеннолетнюю горнолыжницу из России отстранили от соревнований за мельдоний

Фото: 123RF.com/kirzaa

Несовершеннолетнюю горнолыжницу из Красноярска, не раз становившуюся победительницей всероссийских соревнований, на три года отстранили от участия в состязаниях за употребление допинга. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальные документы, оказавшиеся в распоряжении.

В ходе длительного расследования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) было принято решение о дисквалификации спортсменки начиная с 2 декабря 2024 года.

Горнолыжница принимала мельдоний, который признан Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с 1 января 2016 года запрещенным веществом.

Ранее 18-летнего российского пловца Александра Ефимова дисквалифицировали за употребление мельдония. Срок его отстранения начался 5 мая 2025 года и завершится 4 мая 2029 года. Он стал 52-м российским спортсменом, который был дисквалифицирован за этот допинг.