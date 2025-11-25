Форма поиска по сайту

25 ноября, 20:07

Спорт

Олимпийская чемпионка по плаванию Олексяк дисквалифицирована на два года

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Канадская пловчиха и олимпийская чемпионка Пенелопа Олексяк дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

25-летняя спортсменка была временно отстранена от турниров 22 июля 2025 года. Выяснилось, что она трижды нарушила порядок предоставления сведений о местонахождении в период с октября 2024-го по июнь текущего года.

Сама Олексяк признала вину в нарушении антидопинговых правил. В результате пловчиха была дисквалифицирована до 14 июля 2027 года.

Канадка является олимпийской чемпионкой 2016 года на дистанции 100 метров вольным стилем, а также двукратным серебряным призером Игр (2016 и 2020) и четырехкратным обладателем бронзы Олимпиады (2016 и 2020).

Помимо этого, Олексяк дважды завоевывала серебро на короткой воде (2016). Кроме того, пловчиха является семикратным обладателем бронзовых медалей мировых первенств.

Также она установила олимпийский рекорд, рекорд Америки на дистанции 100 метров вольным стилем и Канады на дистанциях 50 и 100 метров баттерфляем. За достижения на Играх в Рио и чемпионате мира на короткой воде 2016 года ей вручили приз имени Лу Марша.

Ранее 18-летнего российского пловца Александра Ефимова дисквалифицировали за употребление мельдония. Срок его отстранения начался с 5 мая 2025 года и завершится 4 мая 2029 года.

Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года. За первые месяцы того года допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на это вещество.

Новости мира: CAS дисквалифицировал фигуристку Валиеву за нарушение антидопинговых правил

спорт

