Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября, 11:51

Спорт

13-летнюю российскую ски-альпинистку дисквалифицировали из-за допинга

Фото: 123RF/cherezoff

Ски-альпинистка Виктория Высоцкая получила дисквалификацию на полгода, сообщает сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Как выяснил ТАСС, спортсменку дисквалифицировали, когда ей еще не исполнилось 14 лет. В допинг-пробе Высоцкой обнаружили преднизолон – глюкокортикостероидный препарат широкого спектра действия.

По результатам весеннего первенства России по ски-альпинизму, который прошел в Кирове, Высоцкая показала один из лучших результатов в возрастной категории от 12 до 13 лет. Ее дисквалификация закончится 28 февраля 2026 года.

Ранее были обнародованы подробности крупного допингового скандала. Стало известно, что экс-глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков уничтожил 1 418 допинг-проб спортсменов до начала его розыска в России. Своими действиями он нарушил международные требования WADA.

Читайте также


спорт

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика