13-летнюю российскую ски-альпинистку дисквалифицировали из-за допинга

Ски-альпинистка Виктория Высоцкая получила дисквалификацию на полгода, сообщает сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Как выяснил ТАСС, спортсменку дисквалифицировали, когда ей еще не исполнилось 14 лет. В допинг-пробе Высоцкой обнаружили преднизолон – глюкокортикостероидный препарат широкого спектра действия.

По результатам весеннего первенства России по ски-альпинизму, который прошел в Кирове, Высоцкая показала один из лучших результатов в возрастной категории от 12 до 13 лет. Ее дисквалификация закончится 28 февраля 2026 года.

Ранее были обнародованы подробности крупного допингового скандала. Стало известно, что экс-глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков уничтожил 1 418 допинг-проб спортсменов до начала его розыска в России. Своими действиями он нарушил международные требования WADA.

