Песков предложил спросить у США о снижении угрозы поставок Tomahawk Украине

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предложил спросить у США, снизилась ли угроза поставок крылатых ракет Tomahawk Украине после телефонного разговора Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Пресс-секретарь президента России обратил внимание на то, что Путин во время беседы с Трампом максимально четко изложил мнение Москвы по поводу возможных поставок Вашингтоном Tomahawk Киеву.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в четверг, 16 октября. Глава Белого дома назвал беседу с российским лидером "очень продуктивной" и заявил о достижении "огромного прогресса". По его словам, в основном они обсуждали перспективы торговли между странами после завершения конфликта на Украине.

Кроме того, президенты затронули во время разговора вопрос поставок Украине Tomahawk, а также встречу Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Путин обратил внимание Трампа на то, что данные снаряды не изменят ситуацию на поле боя, а лишь нанесут ущерб отношениям между странами.

После этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт анонсировала встречу высокопоставленных представителей Москвы и Вашингтона на следующей неделе. Затем пройдут переговоры президентов США и России, которые, по словам Трампа, будут организованы в Будапеште.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан предположил, что саммит РФ и США в Будапеште может пройти через неделю после встреч глав МИД двух стран. По его словам, сперва министры решат все вопросы, а через неделю Путин и Трамп смогут приехать в Венгрию. В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто пообещал обеспечить безопасность встречи президентов в Будапеште.

